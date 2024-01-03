الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 3 يناير 2024 |
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    زلزال جديد بقوة 5.5 درجات ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية

    منذ 56 دقيقة
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