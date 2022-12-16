الجمعة 22 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 16 ديسمبر 2022 |
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    زلزال قوي يضرب العاصمة الأفغانية كابل

    منذ 50 دقيقة
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