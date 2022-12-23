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    زياد أسود لبرنامج "ألبوم حياتي": ما خرّب التيار هو كثرة الوعود والتعهدات والاحلام بمستوى أدنى من المقاتلين

    منذ 14 دقيقة
    آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2022 10:09 مساءً
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