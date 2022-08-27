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    وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال لـ"الجديد": تم تأمين ​كسارة​ متنقلة لاستخدامها بمعالجة النقليات في ​مرفأ بيروت​ والمؤشرات تدل على أن الجزء الجنوبي لإهراءات مرفأ بيروت مستقر

    منذ 33 دقيقة
    آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2022 9:53 مساءً
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