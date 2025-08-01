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    زيلنسكي: الهجمات الروسية على كييف أمس أدت إلى مقتل31 شخصا بينهم 5 أطفال وإصابة 159

    منذ دقيقة واحدة
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