الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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    زيلينسكي لماكرون: روسيا تخطط لاستفزازات خطيرة في محطة زابوريجيا النووية

    منذ 4 ساعات
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