الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
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    سائقو الفانات قطعوا طريق عام بعلبك قرب محطة الجبلي من جهة واحدة احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع

    منذ ساعة واحدة
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