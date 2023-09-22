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    سامي الجميل بعد لقاء "الاعتدال الوطني": للإسراع في مطاري القليعات وحامات والبلد يحتاج إلى توازن حقيقي

    منذ 37 دقيقة
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