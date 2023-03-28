الثلاثاء 6 رمضان 1444 ﻫ - 28 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    سامي الجميّل: التسجيل موجود وإذا اعتبر برّي أن ما دار في الجلسة يمكن أن يمرّ فهذا يعني أن هناك مشكلة كبيرة إذ حصل مسٌّ بمقدّسات وبرّي يعرف جيداً كيفية معالجة الموضوع وإذا لم يعالجه فهذا يعني أنّ الرسالة وصلت

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة
      التوقيت الصيفي ابتداءً من الأربعاء.. ميقاتي: تحمّلتُ ما لا تحتمله الجبال
      العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
      العالم الهولندي يحذر مجددا.. زلزال قوي آت خلال أيام
      وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
      وزير التربية يقول كلمته.. سنعتمد هذا التوقيت!