الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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    سامي الجميّل: الجهة الصالحة لتأجيل تسريح قائد الجيش هي مجلس الوزراء ونتمنّى أن يحصل التمديد في مجلس الوزراء كي تسير الأمور في السكة الصحيحة وإذا لم يحصل ذلك الخميس أو الجمعة نكون أمام خيار خطير هو الفراغ في قيادة الجيش

    منذ 5 دقائق
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