الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 10 يناير 2024 |
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    سامي الجميّل بعد لستقباله السفير الفرنسي: لبنان الرسمي غير موجود في ظل ما يجري وأولويتنا ألا تحصل أي تسوية على حساب سيادة الدولة والمهم تطبيق القرارين 1559 و1701

    منذ ساعتين
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