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    سامي الجميّل: وزير خارجية إيران آخر من يحق له إعطاء دروس لحكومة لبنان وأتمنى على وزير الخارجية استدعاء السفير الإيراني غداً كأول خطوة بإتجاه طرده

    منذ ساعة واحدة
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