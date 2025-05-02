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    سانا: اجتماع بمشاركة محافظي ريف دمشق والقنيطرة ومدير مديرية الأمن بريف دمشق في جرمانا والتوافق على آلية توزع قوات الأمن العام في جرمانا وتثبيت مفارز داخلها لتعزيز الأمن والاستقرار

    منذ 5 ساعات
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