الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023
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سانا عن مصدر عسكري سوري: العدوان الإسرائيلي أدى لمقتل عسكريين وجرح 2 آخرين وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة
منذ ساعة واحدة
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