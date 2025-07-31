الخميس 6 صفر 1447 ﻫ - 31 يوليو 2025
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سانا: وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يصل إلى موسكو ويلتقي نظيره الروسي لبحث عدد من القضايا المشتركة
منذ 3 ساعات
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