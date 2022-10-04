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    سبوتنيك: الحكومة السويسرية تتجه لاستضافة طاولة حوار تجمع فرقاء الأزمة اللبنانية

    منذ 58 دقيقة
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