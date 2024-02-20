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    سبوتنيك: متظاهرون بولنديون يفرغون قطارات القمح الأوكرانية على الحدود ويرفضون عبورها وسط استمرار الاحتجاجات المطالبة بالتوقف عن استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا

    منذ 45 دقيقة
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