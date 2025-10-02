الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025
|
ستارمر: سيتم نشر تعزيزات شرطية إضافية في المعابد اليهودية في البلاد
منذ 18 دقيقة
