السبت 6 شعبان 1445 ﻫ - 17 فبراير 2024
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ستاندرد اند بورز تثبت التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى الطويل
منذ ساعة واحدة
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