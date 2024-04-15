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    ستريدا جعجع: بشرّي هو القضاء الذي فيه أقلّ عدد من السوريين وتمنّينا على مولوي تعميم المراسيم التي طبقناها في بشرّي على كلّ رؤساء البلديات كي نتمكّن من إعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا

    منذ 10 دقائق
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