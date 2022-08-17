الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022
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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في مكتبه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون، حيث بحث في الشؤون العامة وأبرز تحديات الأمن الغذائي وعملية دعم وتطوير القطاع الزراعي في قضاء بنت جبيل
منذ 7 دقائق
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