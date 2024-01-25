الخميس 13 رجب 1445 ﻫ - 25 يناير 2024 |
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    سجال بين النائب بلال حشيمي وسليم عون خلال جلسة مناقشة الموازنة حول الشراكة والميثاقية

    منذ ساعة واحدة
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