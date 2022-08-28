الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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    سجناءُ رومية يواصلون إضرابَهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، فيما توجهوا بمناشدة إلى رئيسِ الجمهورية ميشال عون والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لجعلِ السنة السجنية ستةَ أشهر، قبلَ فواتِ الأوان وفق تعبيرهم

    منذ ساعتين
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