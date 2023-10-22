الأحد 7 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 22 أكتوبر 2023 |
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    سحب الدخان ما تزال تغطي منطقة جل العلم قبالة اللبونة من جراء القصف الإسرائيلي

    منذ 3 دقائق
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