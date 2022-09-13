الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022
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سرقة شبكة نحاس عن اعمدة في ابل السقي وكابل محول كهربائي في مركبا
منذ 54 دقيقة
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