الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445 ﻫ - 3 أكتوبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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سرور: لا رفع للدعم في الأفق قبل الشهر الخامس من عام 2024 لذلك المطلوب الإسراع في تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية لتوزع على العائلات اللبنانية المتضرّرة
منذ 3 دقائق
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