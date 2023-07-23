الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023
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سعادة الشامي لـ"الأنباء": كان من الأفضل لحاكم المركزي وللبلد أن يستقيل ليتفرغ للدفاع عن نفسه وإذا لم يستقل أقله يتنحى عن مركز القرار لحين انتهاء ولايته ولكن من الواضح أن هذا الأمر لن يحدث
منذ 47 دقيقة
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