السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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    سفارة الكويت في لبنان للمواطنين: التزموا الحيطة والحذر وابتعدوا عن مواقع الاضطرابات الأمنية

    منذ ساعة واحدة
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