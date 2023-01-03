الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 3 يناير 2023
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سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر لـmtv: دور "اليونيفيل" أساسي في لبنان والاعتداء عليها يمكن وضعه في إطار فرديّ
منذ ساعة واحدة
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