الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022
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سفير الفلبين لدى واشنطن: سنسمح للجيش الأميركي استخدام قواعدنا العسكرية حال نشوب نزاع في تايوان
منذ 47 دقيقة
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