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    سفير الولايات المتحدة الأميركية في إسرائيل لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": تلقيت تأكيدات بأن نتنياهو سيحافظ على الوضع الراهن في القدس

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 22 - يناير - 2023 5:09 مساءً
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