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    سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة وودوارد: لندن ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل وشركائها الإقليميين بمن فيهم الأردن والعراق بعد هجمات إيران

    منذ 21 دقيقة
    آخر تحديث: 14 - أبريل - 2024 11:40 مساءً
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