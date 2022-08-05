السبت 7 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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    سفير فلسطين في القاهرة: نطالب الأطراف الدولية والأمم المتحدة بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها

    منذ 41 دقيقة
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