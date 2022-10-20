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    سفير موسكو بواشنطن لـ نيوزويك: فشل الاتصالات مع واشنطن يضع العالم أمام حقبة خطيرة

    منذ ساعة واحدة
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