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    سفينة تحمل نحو 14 ألف رأس من الأغنام و‭‭2000‬‬ رأس من الماشية تعلق قبالة ساحل أستراليا في منطقة ذات طقس شديد الحرارة وذلك بعد أن اضطرت للإبحار في رحلة تجنبها عبور البحر الأحمر

    منذ 32 دقيقة
    آخر تحديث: 31 - يناير - 2024 1:32 مساءً
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