الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 ﻫ - 21 مايو 2024
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سقوط حافلة صغيرة في نهر النيل بين محافظتي المنوفية والجيزة بمصر يؤدي لسقوط نحو 15 قتيلا وجريحا
منذ 18 دقيقة
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