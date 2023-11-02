الخميس 18 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 2 نوفمبر 2023
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الصحة
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استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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سقوط شهيدين في وادي السلوقي من جراء القصف المعادي وإصابة ثالث نقل إلى مستشفى تبنين الحكومي وحالته خطرة
منذ ساعة واحدة
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