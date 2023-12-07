الجمعة 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 8 ديسمبر 2023 |
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    سقوط غارة إسرائيلية على بلدة رامية

    منذ 53 دقيقة
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