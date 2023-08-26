السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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    سقوط قتيل وإصابة أربعة أشخاص بجروح مختلفة إثر وقوع حادث سير بين ثلاث سيارات عند الطريق الرئيسي بين بلدتي برج رحال ودير قانون النهر عند محطة الحريري للوقود

    منذ 41 دقيقة
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