الثلاثاء 14 شوال 1445 ﻫ - 23 أبريل 2024
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سكاي نيوز: شهيد في الغارة الإسرائيلية قرب عدلون بجنوب لبنان
منذ ساعتين
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