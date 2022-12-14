الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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    سكاي نيوز عن مصادر بلجيكية: الحكم على عامل بلجيكي في المجال الإنساني بالسجن 28 عاما في إيران

    منذ 36 دقيقة
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