الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022
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سليمان فرنجية من الديمان: متفاهمون دائما مع البطريرك الراعي والعلاقة معه ممتازة وستبقى كذلك وأنا مع التحييد ولكن مع الواقعية أيضاً
منذ 15 دقيقة
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