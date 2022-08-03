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    سماع انهيار أجزاء داخل صوامع إهراءات القمح في مرفأ بيروت من الجهة الشمالية

    منذ 47 دقيقة
    آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2022 8:33 مساءً
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