الأحد 23 ربيع الأول 1445 ﻫ - 8 أكتوبر 2023 |
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    سماع دوي انفجارات فجراً في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

    منذ 4 دقائق
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