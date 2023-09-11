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    سماع صوت إطلاق نار وقذائف في عين الحلوة فيما تمكنت حركة فتح من السيطرة على بعض المربعات السكنية في حي حطين حيث تم العثور على عبوات ناسفة وأعلام لداعش

    منذ 51 دقيقة
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