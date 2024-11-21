الخميس 19 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 21 نوفمبر 2024 |
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    سموتريتش: على إسرائيل أن تقطع مع المحكمة الجنائية وتتخذ إجراءات ضد الجهات التي أدت إلى فتح الإجراء القانوني

    منذ 7 ساعات
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