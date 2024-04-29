الأثنين 20 شوال 1445 ﻫ - 29 أبريل 2024
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سياسات وقرارات
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سمير جعجع: بالرغم من كل شيء يبقى الرئيس نبيه بري "شيخ المهضومين" في البلد
منذ 25 دقيقة
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