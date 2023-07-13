الخميس 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 13 يوليو 2023 |
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    سوريا تبلغ الأمم المتحدة في خطاب إنها تسمح للمنظمة الدولية باستخدام معبر باب الهوى الحدودي لستة شهور أخرى لتوصيل مساعدات من تركيا

    منذ 42 دقيقة
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