الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 4 يناير 2023
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سوناك: المخاطر عالية في بريطانيا والتغيير يستغرق وقتا ويحتاج لتضحية
منذ 10 دقائق
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