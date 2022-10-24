الأثنين 28 ربيع الأول 1444 ﻫ - 24 أكتوبر 2022
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سيمون أبو فاضل لبرنامج "بدنا الحقيقة": لا هيبة للقضاء اليوم ولا يصح تعيين قاضي رديف في قضية مثل قضية مرفأ بيروت
منذ 20 دقيقة
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